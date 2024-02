Marcus Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse von Marcus-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 15,16 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,03 USD liegt, was einer Abweichung von -7,45 Prozent entspricht. Daher erhält Marcus eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 14,09 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 14,03 USD (-0,43 Prozent) liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Marcus auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 41, was darauf hindeutet, dass die Marcus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für Marcus.

Die Analysten haben Marcus in den letzten 12 Monaten 1 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 14,03 USD erwarten sie eine Entwicklung von 42,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 20 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält Marcus daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Marcus-Aktien war überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass Marcus sowohl aus technischer als auch aus Anleger- und Analystensicht ein "Neutral" bis "Gut"-Rating erhält.