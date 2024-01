Marcus Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Anlegerstimmung für die Marcus-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. Allerdings dominierten in den letzten Tagen negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marcus-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 81, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,5, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Marcus-Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Marcus-Aktie bei 14,27 USD liegt, was eine -7,88-prozentige Entfernung vom GD200 (15,49 USD) darstellt und somit als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 14,75 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Marcus-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 1 Bewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Marcus-Aktie führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20 USD, was ein Aufwärtspotential von 40,15 Prozent darstellt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Marcus-Aktie.

Insgesamt erhält die Marcus-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung, mit Ausnahme der Analysteneinschätzung, die ein "Gut"-Rating ergibt.

