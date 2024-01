Marcus Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Die Marcus-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu ermitteln. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 15,5 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 14,49 USD, was einem Unterschied von -6,52 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein anderes Bild. Der Wert liegt hier bei 14,8 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,09 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse, die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien berücksichtigt, zeigt ein uneinheitliches Bild. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz bei Marcus festgestellt, weshalb die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die langfristige Meinung von Analysten hingegen fällt positiver aus. Die Marcus-Aktie wird von ihnen als "Gut" eingeschätzt, mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Zudem wird das Kursziel der Analysten bei 22 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 51,83 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Auch die Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergibt ein positives Bild. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Marcus ist positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie auch hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.