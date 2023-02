Marco Ellermann: Rendite Residenz öffnet sich dem Maklermarkt

Bielefeld (ots) -Marco Ellermann ist Experte für Pflegeimmobilien und Geschäftsführer der Rendite Residenz. Pflegeimmobilien bieten eine sichere und rentable Anlagemöglichkeit und stellen in Zeiten der Inflation eine optimale Alternative dar, weshalb der Experte und sein Team von der Rendite Residenz ihr attraktives Angebot jetzt auch für den Markt der Versicherungsmakler und Finanzberater öffnen.Wer geerbt, gespart oder etwas verkauft hat und so zu einer gewissen Geldsumme gekommen ist, möchte diese in den meisten Fällen sicher und rentabel investieren, ohne viel Aufwand mit seiner Anlage zu haben. Da die klassischen Anlagemöglichkeiten dies nicht mehr bieten, suchen Investoren händeringend nach Alternativen am Markt. Auch Versicherungsmakler und Finanzdienstleister können keine zufriedenstellende Lösung liefern, da sie in der heutigen Zeit über keine funktionierenden Produkte mehr verfügen. "Doch es gibt eine echte Alternative: die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage", weiß Marco Ellermann. Mit der Rendite Residenz hat er sich darauf spezialisiert, Pflegeimmobilien an Investoren zu vermitteln. Nun öffnet er sich mit seinem lukrativen Angebot auch dem Maklermarkt.Da Versicherungsmakler und Finanzdienstleister in der Regel nicht über das nötige Wissen zum Thema Pflegeimmobilien verfügen, übernehmen Marco Ellermann und sein Team die Rundum-Betreuung ihrer Kunden. So können die Makler ihren Kunden eine optimale Anlagemöglichkeit oder Altersvorsorge verschaffen und von einer Vermittlungsprovision profitieren, ohne eigenen Aufwand zu haben. Bei Marco Ellermann profitieren die Kunden von gefiltertem Wissen aus über zehn Jahren Erfahrung und einer kompetenten, unabhängigen Beratung.Win-win-Situation für die Partner der Rendite Residenz und ihre KundenDie Pflegeimmobilie ist die optimale Anlageoption für Investoren, die ihr Geld aufgrund der Inflation in Sicherheit bringen wollen, denn sie ist sicher, stressfrei und rentabel. Darüber hinaus bieten indexierte Pachtverträge mit zwanzig Jahren Laufzeit einen fest verankerten Inflationsausgleich. "Steigt die Inflation auf zehn Prozent, erhöhen sich die Mieten um zehn Prozent. So etwas gibt es nicht noch einmal am Markt", erklärt Marco Ellermann. Statt auf eigene Faust nach Bauträgern für Pflegeimmobilien zu suchen, ist ein Makler gut beraten, sich an den Experten zu wenden.Denn die Zusammenarbeit mit Rendite Residenz hält für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister nicht nur eine ganze Reihe von Vorteilen bereit, sie schafft auch eine echte Win-win-Situation für die Makler und ihre Kunden. Mit der Pflegeimmobilie profitiert der Kunde von einer sicheren, stressfreien und rentablen Anlagemöglichkeit, die sein Makler ihm nicht ohne Weiteres selbst hätte bieten können. "Der Makler liefert uns nur seinen Kunden und wir kümmern uns um den Rest", erklärt der Experte. Für die Vermittlung erhält der Makler eine entsprechende Provision. Für ihn entsteht damit weder Aufwand noch unterliegt er der Beratungshaftung oder Risiken und Stornierungen.Lukrative Zusammenarbeit Rundum-sorglos-ServiceFür Versicherungsmakler und Finanzdienstleister gibt es zwei Möglichkeiten, Vertriebspartner von Rendite Residenz zu werden. Zum einen können sie als Tippgeber fungieren und ohne eigenen Aufwand von Provisionen profitieren. Zum anderen können sie ihr Angebot um Pflegeimmobilien als lukrative Anlagemöglichkeit erweitern und mit den Experten zusammenarbeiten. Diese sind dabei an keinen Anbieter gebunden, sodass sie die Kunden komplett unabhängig beraten können. "So finden wir immer ein Angebot, das optimal zu dem Kunden und seiner finanziellen Situation passt", verrät Marco Ellermann.Von der idealen Pflegeimmobilie über den Betreiber bis hin zur Verwaltung der Pflegeeinrichtung gilt es viele Stellschrauben zu justieren, bis ein Kunde letztendlich den Notarvertrag unterschreibt. Marco Ellermann und seine Mitarbeiter verfügen über eine große Expertise, jahrelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen in diesem Bereich, sodass die Prozesse schnell und reibungslos vonstattengehen, sobald ein Kunde sich für ein Produkt entschieden hat. Das Team der Rendite Residenz bietet außerdem den vollen Support rund um die Finanzierung. Neben Onlineveranstaltungen, Webinaren, Experten- und Beratertagen steht den Kunden auch ein eigenes Investmentportal zur Verfügung.Marco Ellermann: Branchenexperte mit sozialer VerantwortungMarco Ellermann ist seit mehr als zwanzig Jahren in der Finanzdienstleistung tätig und bereits seit über zehn Jahren auf das Thema Pflegeimmobilien spezialisiert. Mit seiner unabhängigen Beratung hat er bereits mehr als 1.600 Interessenten beim Kauf einer Pflegeimmobilie unterstützt. "Ich bin stolz darauf, dass wir in einem Bereich von gesellschaftlicher Relevanz arbeiten", so der Geschäftsführer der Rendite Residenz. "Damit die Menschen im Alter gut leben können, müssen wir mehr Pflegeimmobilien schaffen und gleichzeitig brauchen wir Möglichkeiten zur Kapitalanlage, um die Altersvorsorge der arbeitenden Bevölkerung zu sichern. Bei uns läuft beides zusammen."Sie wollen Ihren Kunden mit Pflegeimmobilien eine rentable und nachhaltige Anlagealternative und Altersvorsorge anbieten können? Melden Sie sich jetzt bei Marco Ellermann von der Rendite Residenz (https://renditeresidenz.de/landingpage/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:RENDITE RESIDENZ Vertriebs GmbHHerr Marco EllermannE-Mail: me@renditeresidenz.deWebseite: https://renditeresidenz.de/Original-Content von: RENDITE RESIDENZ Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell