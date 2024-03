Marchex Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Marchex deutlich zum Positiven verändert. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, weshalb das Stimmungsbild als "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf die Stärke der Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Gesamteinschätzung für Marchex auf dieser Stufe ist daher "Gut".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für Marchex liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 49,48 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf dieser Ebene.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Marchex in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet wurde. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, führen zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und damit zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Marchex mit 1,39 USD derzeit +3,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -12,58 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher aus charttechnischer Sicht eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die beiden Zeiträume.