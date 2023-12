Marchex Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Marchex-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 59, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 47,62 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für Marchex basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum bieten Einblicke in das langfristige Stimmungsbild von Marchex. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine neutrale Diskussionsintensität hin, während die negative Änderung der Stimmungsrate zu einer schlechten Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 1,75 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 1,4 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Marchex insgesamt ein neutrales Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Marchex eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält Marchex basierend auf der Stimmungsanalyse eine schlechte Einschätzung.

Insgesamt erhält Marchex von der Redaktion ein schlechtes Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.