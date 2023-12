Marchex Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Marchex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (47,62) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Marchex.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Marchex-Aktie liegt bei 1,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,44 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 1,4 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Marchex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt überwiegend negative Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Marchex wider. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Marchex von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.