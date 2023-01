Marcel Ostertag designed für Peter Hahn: Vorstellung der Kollektion auf der Berlin Fashion Week

Winterbach/Berlin (ots) -Der Designer Marcel Ostertag und das Fashion Unternehmen Peter Hahn launchen eine erste gemeinsame Kollektion. Vorgestellt wird die Capsule Collection erstmals im Rahmen der Runway Show von Marcel Ostertag auf der Berlin Fashion Week am 17. Januar 2023. Neben der Capsule Collection zeigt der Designer auch seine Herbst-/Winterkollektion Discoteca. Erhältlich sind die exklusiven Pieces von Marcel Ostertag by Peter Hahn ab Juli 2023.Glanzvoller Auftritt zum Jahresauftakt: Designer Marcel Ostertag und Peter Hahn zeigen in ihrer ersten gemeinsamen Capsule Collection mutige, extrovertierte und trendige It-Pieces in leuchtenden Farben. Die Kollektion wird am 17. Januar 2023 auf der Marcel Ostertag Runway Show im Rahmen der Berlin Fashion Week in den Bolle Festsälen vorgestellt. Für Peter Hahn ist es die Premiere auf der Fashion Week. Mit dieser Kooperation erweitert das Multichannel-Unternehmen Peter Hahn seine Auswahl an exklusiven Marken."Die farbenfrohen Pieces unserer Kollektion drücken pure Lebensfreude aus und lassen sich perfekt miteinander kombinieren. Die Kollektion macht Lust darauf, endlich wieder rauszugehen und sich modisch zu entfalten - dabei dürfen ruhig mutige Farben und Muster gewählt werden. Marcels außergewöhnliche Art, Farben und Mustern miteinander zu kombinieren, zusammen mit hochwertigen Materialien macht diese Kollektion zum Highlight. Marcel arbeitet mit viel Liebe zum Detail, was sich in der gesamten Kollektion widerspiegelt - von der Passform, der Verarbeitung bis hin zu den Accessoires", erklärt Stefan Kober, Geschäftsführer bei Peter Hahn.Marcel Ostertag ergänzt: "Unsere Marken verbindet eine große Leidenschaft für Mode und Design. Die Kollektion entstand in enger kreativer Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir einen aufregenden Mix aus femininen und Casual-Styles geschaffen: Fließende Kleider, ein moderner Plissée Rock oder farbenfrohe Blusen sind modern interpretierte Klassiker. Eine Lederjacke (Bikerjacke), Lackhose oder Jumpsuit im Leo-Muster sorgen für den "Coolness-Faktor". Das bietet eine Vielzahl an Styling-Möglichkeiten für moderne Frauen, die Spaß an Mode haben."Erhältlich ist die Capsule Collection ab Juli 2023 über den Peter Hahn Onlineshop und Katalog.Pressekontakt:Peter Hahn GmbHBettina ReichertAbteilungsleitung CommunicationsTelefon +49 71 81 70 87 06E-Mail bettina.reichert@peterhahn.deOriginal-Content von: Peter Hahn GmbH, übermittelt durch news aktuell