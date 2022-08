Marc-André Pépin, CEO von Invescap, gibt den Beschluss des Grand Court of the Cayman Islands zum Rückzug der Klage bekannt

Genf (ots/PRNewswire) -Die Betrugsvorwürfe des ehemaligen Fondspersonals, SPI Investment Fund, werden als unbegründet angesehen.Die Schweizer Investmentgesellschaft Invescap SA hat die eindeutige Abweisung einer von ehemaligen Fondsmitarbeitern gegen sie und ihren CEO Marc-André Pépin eingereichten Klage bekannt gegeben.Nach eingehender Prüfung sowohl durch die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) als auch durch den Grand Court of the Cayman Islands wurde die gegen das Unternehmen eingereichte Klage als unbegründet erachtet.Die von Richter David Doyle geprüfte und angeordnete Klage wurde daher am 8. Juli 2022 zurückgezogen.Der Vermögensverwaltungsspezialist und CEO von Invescap, Marc-André Pépin, erklärte zur Rücknahme der Klage: „Die Kündigung eines Vorstandsvertrages ist immer bedauerlich, aber die langfristige Sicherheit der Investitionen unserer Kunden hat für uns immer oberste Priorität."„Wir freuen uns, dass die viermonatige gründliche Überprüfung abgeschlossen ist und zu dem Schluss gekommen wurde, dass kein Fehlverhalten vorliegt und dass der Vorwurf des Betrugs zurückgewiesen worden ist." Weiter erklärte Pépin: „Wir betrachten die Sache als beendet und freuen uns auf die Zukunft."Weitere Informationen zu Invescap finden Sie unter: https://www.invescap.chInformationen zu InvescapInvescap SA ist eine von Dr. Marc-André Pépin gegründete Schweizer Investmentfirma. Invescap ist international tätig und konzentriert sich auf Hochzinsoptionen, Portfoliodiversifizierung und Risikoanalyse.KontaktE-Mail: info@invescap.chPressekontakt:+41 22 776 60 90Original-Content von: Invescap, übermittelt durch news aktuell