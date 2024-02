Maravai LifeSciences Holdings Registered (A) Aktie: Aus und vorbei!

Die Maravai Lifesciences-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 9,35 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,14 USD, was einem Unterschied von -45,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,05 USD liegt mit einem Unterschied von -15,04 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung erhielt die Maravai Lifesciences-Aktie in den letzten 12 Monaten 4 mal die Bewertung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Für den aktuellen Kurs von 5,14 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 376,65 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 24,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Maravai Lifesciences eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Maravai Lifesciences-Aktie mit einem Wert von 56,1 als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 72, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" eingestuft.