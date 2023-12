Marathon Petroleum Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Marathon Petroleum wurde in den vergangenen Monaten auf verschiedene Kriterien hin bewertet. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Kommunikation im Netz, die die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde eine übliche Aktivität im Netz festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Marathon Petroleum bei 2,23 Prozent, was 21,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Tatsache und im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.

Die Analystenbewertung zeigt, dass von 7 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten 6 als gut, 1 als neutral und keine als schlecht eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlich guten Rating für das Wertpapier. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen eine mögliche Abweichung von -2,47 Prozent vom letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält Marathon Petroleum von den Analysten somit ein gutes Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit positiv bewertet wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 133,34 USD, während der Kurs der Aktie bei 150,89 USD liegt, was einer Abweichung von +13,16 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 148,17 USD, was einer Abweichung von +1,84 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einer guten Bewertung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Faktoren, dass Marathon Petroleum insgesamt ein gutes Rating erhält.