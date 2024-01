Marathon Petroleum Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marathon Petroleum liegt derzeit bei 5,62, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum gegenwärtigen Zeitpunkt unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Marathon Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 30,51 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +9,58 Prozent im Branchenvergleich dar, da der Durchschnitt in dieser Branche bei 20,93 Prozent liegt. Ebenso übertrifft Marathon Petroleum den Durchschnitt des "Energie"-Sektors um 9,58 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2 bei Marathon Petroleum, was einer negativen Differenz von -26,02 Prozent zum Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Marathon Petroleum war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt gab es fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale für Marathon Petroleum identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.