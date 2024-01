Marathon Petroleum Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Marathon Petroleum wird in der technischen Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 157,46 USD liegt +5,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +16,03 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Marathon Petroleum bei 51,25 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 37, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Aufhellung der Stimmungslage bei Marathon Petroleum verzeichnet werden, wodurch eine Bewertung von "Gut" zustande kommt. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,62 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".