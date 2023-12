Marathon Petroleum Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Assa Abloy":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Marathon Petroleum in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies geht aus der Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen hervor, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte. Hinzu kommen konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien, die 0 "Schlecht"- und 8 "Gut"-Signale zeigten und somit zu einer "Gut" Empfehlung führen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die Analystenbewertung der Marathon Petroleum-Aktie zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, 6 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für das Wertpapier ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 147,17 USD, was ein Aufwärtspotential von 2,65 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Marathon Petroleum somit ein "Gut"-Rating bezüglich der Analysteneinschätzung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Marathon Petroleum festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien werden als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Marathon Petroleum momentan als "überkauft" eingestuft wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

