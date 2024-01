Marathon Petroleum Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marathon Petroleum liegt mit einem Wert von 5,62 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie relativ preisgünstig ist und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einer "schlechten" Bewertung für Marathon Petroleum.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Marathon Petroleum waren, was zu einer "guten" Einschätzung führt.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Marathon Petroleum festgestellt, was zu einer "guten" Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "schlechten" Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Marathon Petroleum daher für diese Stufe eine "gute" Bewertung.