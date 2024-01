Marathon Petroleum Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Diskussionen über Marathon Petroleum in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen gab es insgesamt eine Häufung von negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Jedoch wurden auch sechs Handelssignale ermittelt, von denen 6 als gut und keines als schlecht bewertet wurden, was letztendlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Marathon Petroleum bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Marathon Petroleum derzeit eine Dividendenrendite von 2,23 Prozent auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche -25 beträgt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Marathon Petroleum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Es wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung als "Gut" für Marathon Petroleum.

Langfristig gesehen wird die Marathon Petroleum-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 6 Bewertungen wurden keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor und das Kursziel der Analysten wird bei 148 USD angesiedelt, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet.

Insgesamt vergeben wir als Redaktion das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung von Marathon Petroleum.