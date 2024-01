Marathon Petroleum Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Marathon Petroleum hat eine Dividendenrendite von 2,23%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In technischer Hinsicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 134,33 USD, während der aktuelle Kurs bei 146,88 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Differenz von 9,34 Prozent und einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 148,82 USD, was zu einem Abstand von -1,3 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Marathon Petroleum war neutral, jedoch wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich zeigen die Handelssignale eine überwiegend positive Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Marathon Petroleum derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 71,87 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 ergibt hingegen einen Wert von 50, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Die Gesamtbewertung des RSI ist daher "Schlecht".