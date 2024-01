Marathon Petroleum Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Marathon Petroleum-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Marathon Petroleum-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,23 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor hat Marathon Petroleum jedoch eine Rendite von 30,51 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Marathon Petroleum-Aktien lassen auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität schließen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Gleichzeitig zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Marathon Petroleum-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, mit insgesamt 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 148 USD, was eine zukünftige Performance von -4,76 Prozent gegenüber dem aktuellen Preis von 155,39 USD bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt erhält Marathon Petroleum von der Redaktion eine positive Rating von "Gut" basierend auf den verschiedenen Bewertungskategorien.