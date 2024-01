Marathon Petroleum Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) der Marathon Petroleum liegt bei 55,14 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen angezeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation bei 41 an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um Marathon Petroleum wurden auf sozialen Plattformen überwiegend negative Kommentare festgestellt. Allerdings dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen zeigt dabei eine positive Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung rund um Marathon Petroleum ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Marathon Petroleum derzeit eine negative Differenz von -26,65 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei Marathon Petroleum bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,76 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist dies eine Unterbewertung von 79 Prozent. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.