Marathon Petroleum Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie von Marathon Petroleum wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 5,76 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27,74 liegt. Infolgedessen wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Diskussion unter den Anlegern war verstärkt von negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Marathon Petroleum geprägt. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") erzielte die Aktie von Marathon Petroleum im letzten Jahr eine Rendite von 27,12 Prozent, was 1,74 Prozent unter dem Durchschnitt (28,86 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 28,86 Prozent, wobei Marathon Petroleum aktuell 1,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat Marathon Petroleum derzeit einen Wert von 2,17 Prozent, der unter dem Branchendurchschnitt (25,14 Prozent) liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -22. Dadurch erhält die Marathon Petroleum-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.