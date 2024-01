Marathon Petroleum Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Marathon Petroleum-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 2, was einer negativen Differenz von -26,65 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Marathon Petroleum liegt bei 55,14, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes ergeben. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Die Stärke der Diskussion hat jedoch keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +12,43 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von +2,18 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Marathon Petroleum kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Marathon Petroleum jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Marathon Petroleum-Analyse.

Marathon Petroleum: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...