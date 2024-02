Marathon Petroleum Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Marathon Petroleum-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 167,75 USD liegt, was einer Entfernung von +19,12 Prozent vom GD200 (140,83 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 158,05 USD, was einem Abstand von +6,14 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Gut"-Rating für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Marathon Petroleum-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 54,42, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 35,41 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Marathon Petroleum-Aktie lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Marathon Petroleum in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 154,5 USD, was einer möglichen negativen Abweichung von -7,9 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Marathon Petroleum-Aktie somit aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.