Marathon Petroleum Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Marathon Petroleum verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,12 Prozent, was 0,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34,92 Prozent im Energie-Sektor liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Marathon Petroleum aktuell überkauft ist, mit einem RSI von 75,62 Punkten auf 7-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 62,59, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marathon Petroleum beträgt 5,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,94 liegt und somit auf fundamentaler Basis als unterbewertet eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen ebenfalls ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.