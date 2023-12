Marathon Petroleum Aktie: Geht es jetzt los?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Positive Themen dominierten neun Tage lang die Diskussion, während an vier Tagen eher negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Marathon Petroleum gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret wurden 8 "gut"-Signale identifiziert, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 6 Mal die Bewertung "gut", 1 Mal "neutral" und kein Mal "schlecht" für Marathon Petroleum vergeben. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus daher das Rating "gut". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 3,95 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 141,58 USD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 147,17 USD, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" erzielte Marathon Petroleum im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,12 Prozent, was 0,8 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 34,92 Prozent, und Marathon Petroleum liegt aktuell 0,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Marathon Petroleum-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 132,85 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 141,58 USD weicht somit um +6,57 Prozent ab, was einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 148,51 USD liegt, erhält die Aktie eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt erhält die Marathon Petroleum-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.