Marathon Petroleum-Aktie: Erfolgreiche Erholung in Aussicht?

In den vergangenen Wochen hat die Marathon Petroleum-Aktie eine relativ ruhige Performance an den Märkten gezeigt. Es gab wenige Neuigkeiten, und trotzdem haben die Kurse stetig zugenommen. Dies deutet darauf hin, dass Investoren möglicherweise bereits enttäuschende Nachrichten in der Vergangenheit überwunden haben.

Im Mai dieses Jahres verzeichnete die Aktie von Marathon Petroleum einen signifikanten Kurssturz nach der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen. Die Bilanzen schienen nicht den Erwartungen der Anleger gerecht zu werden, was dazu führte, dass die Aktienpreise innerhalb kurzer Zeit um mehr als 15 Prozent sanken. Von etwa 120 US-Dollar fiel der Preis auf rund 105 Dollar.

Marathon Petroleum: Als ob nichts passiert wäre

Obwohl dieser Rückschlag einige Zeit in Anspruch nahm, hat sich die Aktie von Marathon Petroleum...