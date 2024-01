Marathon Petroleum Aktie: Abwarten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marathon Petroleum liegt mit einem Wert von 5,62 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Marathon Petroleum liegt bei 51,25, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei den Dividenden schüttet Marathon Petroleum niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment rund um Marathon Petroleum war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei nur an einem Tag positive Themen dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen.