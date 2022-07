Marathon Oil Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Marathon Oil, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2022, 19:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 21.75 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Marathon Oil im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Marathon Oil. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (8 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Marathon Oil-Aktie ein Durchschnitt von 21,48 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,75 USD (+1,26 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (25,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,44 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Marathon Oil-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Marathon Oil erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Marathon Oil führt bei einem Niveau von 37,41 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66,07 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".