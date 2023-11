Marathon Oil Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Marathon Oil-Aktie hat in letzter Zeit negative Bewertungen von Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1, was einer negativen Differenz von -13,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Marathon Oil. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aus der Stimmungsanalyse ergibt sich daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Marathon Oil-Aktie als "Neutral" bewertet, da er sich mit +1,2 Prozent Entfernung vom GD200 (25 USD) und einem GD50 von 26,44 USD im neutralen Bereich befindet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Marathon Oil, weshalb dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Marathon Oil daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Marathon Oil derzeit von Analysten und Anlegern eher negativ bewertet wird, während die technische Analyse und das Sentiment auf neutralen Standpunkten verharren.