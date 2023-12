Marathon Gold Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Marathon Gold hat auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 %, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,67 % bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Marathon Gold eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Langfristig gesehen wird die Marathon Gold-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Es liegen insgesamt drei positive, zwei neutrale und keine negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1,04 CAD, was eine zukünftige Performance von 23,57 Prozent bedeuten würde.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-Wert bei 21,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Marathon Gold basierend auf der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index von uns eine "Gut"-Bewertung.