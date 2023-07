Marathon Digital Holdings: Quartalsbilanzergebnisse erwartet - Starkes Umsatzplus prognostiziert

120 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz von Marathon Digital Holdings Inc. aus Las Vegas. Experten prognostizieren ein starkes Umsatzplus und ein deutlich niedrigeres Minus als im Vorquartal.

In den nächsten 120 Tagen wird Marathon Digital Holdings Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Las Vegas, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg des Umsatzes verzeichnet. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 11,66 Millionen EUR, während nun ein Plus von 926,50 Prozent auf 119,70 Millionen EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll deutlich reduziert werden und voraussichtlich um 115,40 Prozent auf -32,18...