Marathon Digital Holdings Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel über- oder unterbewertet ist. Für Marathon Digital wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 45,44 Punkte geschätzt, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,05, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Daher wird Marathon Digital insgesamt als "Neutral" bewertet.

Auch die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild geben. Für Marathon Digital zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marathon Digital-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +99,07 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +69,73 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Marathon Digital eingestellt waren. Trotzdem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vornehmlich neutrale Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Insgesamt wird Marathon Digital in der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.