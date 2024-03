Marathon Digital Holdings Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI für die Marathon Digital-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 79, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 47,3, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für Marathon Digital.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Marathon Digital-Aktie deuten auf ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Aktie hat in letzter Zeit nur wenig Aktivität gezeigt, was darauf hindeutet, dass die Diskussionsintensität niedrig ist. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Marathon Digital in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 15,02 USD für den Schlusskurs der Marathon Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 19,7 USD, was einer positiven Veränderung von 31,16 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 22,1 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-10,86 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Marathon Digital daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Marathon Digital insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -52,12 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Marathon Digital daher für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.