Marathon Digital Holdings Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Marathon Digital ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Dies ergab die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Positiv ist jedoch, dass in jüngster Zeit vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Die Analysten haben im letzten Jahr Marathon Digital einmal mit "Gut", zweimal mit "Neutral" und einmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhalten sie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Marathon Digital, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 17,73 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -46,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 9,43 USD, was als negative Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhalten sie daher die Stufe "Neutral" in der Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 37,88 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da Marathon Digital weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 62,86). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine gute Bewertung für Marathon Digital erstellt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 12,99 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (17,73 USD) um +36,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 18,4 USD, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht und somit die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Gut" für die technische Analyse von Marathon Digital.