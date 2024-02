Marathon Digital Holdings Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Marathon Digital zeigt, dass der aktuelle Kurs von 25,72 USD einen positiven Abstand von +90,8 Prozent zum GD200 (13,48 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,1 USD, was einem Abstand von +27,96 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Marathon Digital-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten bewerten die Marathon Digital-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 9,43 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -63,32 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Marathon Digital also eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Marathon Digital-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 22 liegt. Auf längerfristige Sicht betrachtet liegt der RSI25 bei 50,43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Marathon Digital-Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Marathon Digital in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".