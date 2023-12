Marathon Digital Holdings Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Marathon Digital. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der aktuell bei 22,54 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Marathon Digital derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überverkauften Zustand (Wert: 17,82), wodurch das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für diesen Punkt unserer Analyse lautet daher "Gut".

Die Analystenmeinungen zu Marathon Digital zeigen eine neutrale Tendenz. In den letzten 12 Monaten ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral", basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und 1 Schlechteinstufung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Marathon Digital liegt bei 10,08 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -54,14 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 21,97 USD notierte. Daher wird das Rating als "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Analystenanalyse führt zu einer Einschätzung von "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, den wir auf 50- und 200-Tage-Basis betrachten. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Marathon Digital-Aktie beträgt derzeit 11,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,97 USD liegt, was eine Abweichung von +97,93 Prozent bedeutet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,29 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber (+94,6 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Marathon Digital auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Marathon Digital in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine gestiegene Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält Marathon Digital dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.