Marathon Digital Holdings Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse von Marathon Digital-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,7 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,13 USD liegt, was einem Unterschied von +27,01 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 17,16 USD, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs um -6 Prozent darunter liegt. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Marathon Digital, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis einer "Guten" langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marathon Digital-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 99, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,51, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Marathon Digital.

Die Analysteneinschätzung für Marathon Digital-Aktien zeigt, dass die Aktie von insgesamt 18 Analysten als "Neutral"-Titel eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,43 USD, was einer Erwartung von -41,52 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.