Marathon Digital Holdings Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Marathon Digital-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 38,16 neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Marathon Digital.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Marathon Digital insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -63,58 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Anlegerdiskussion zunehmend auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Marathon Digital fokussiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde bei Marathon Digital eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies, zusammen mit der Unveränderten Anzahl der Beiträge, führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Marathon Digital.