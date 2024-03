Marathon Digital Holdings Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Marathon Digital-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (58,01) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Marathon Digital-Aktie auf Basis des RSI.

Die Analysten bewerten die Aktie auf langfristiger Basis ebenfalls als "Neutral". Von 18 Analystenurteilen waren 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Obwohl im letzten Monat keine neuen Bewertungen vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 9,43 USD, was einer Erwartung von -54,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger deuten auf eine zunehmend negative Stimmungslage hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marathon Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,39 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,87 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Marathon Digital-Aktie auf Basis der technischen Analyse daher mit einem "Gut"-Rating versehen.