Marathon Digital Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analysteneinschätzung der Aktie Marathon Digital in den letzten zwölf Monaten besteht aus einer guten, zwei neutralen und einer schlechten Bewertung. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Langzeiteinstufung. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9,43 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -43,31 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Marathon Digital in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 16,64 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 13,09 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als neutral eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Marathon Digital weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, wodurch die Aktie eine schlechte Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine schlechte Gesamtbewertung für Marathon Digital.