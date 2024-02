Marathon Digital Holdings Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Marathon Digital ist derzeit ein "Gut" gemäß der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,03 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (23,99 USD) um +70,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 21,56 USD zeigt eine Abweichung von +11,27 Prozent, was die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Analysten geben eine gemischte Einschätzung zur Marathon Digital ab. In den vergangenen 12 Monaten gab es 1 Kaufempfehlung, 2 Neutralbewertungen und 1 Schlecht-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,43 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -60,68 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation für Marathon Digital haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Marathon Digital das Rating "Neutral". Der RSI7 beträgt 56,96 und der RSI25 liegt bei 37,86, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking lautet daher "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.