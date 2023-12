Marathon Digital Holdings Aktie: Quo vadis?

Die Analyse der Marathon Digital zeigt gemischte Bewertungen der Analysten und eine positive technische Analyse. In den letzten 12 Monaten haben 2 Analysten die Aktie als Kauf, 2 als Neutral und 1 als Verkauf eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,08 USD, was auf einen erwarteten Kursrückgang von -39,89 Prozent hindeutet. Die 200-Tage-Linie der Aktie liegt bei 10,84 USD, was als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs bei 16,76 USD notiert und einen Abstand von +54,61 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie positiv ab, mit einer aktuellen Differenz von +61,78 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 34,73 und wird als "Neutral" bewertet, während der RSI25 bei 27,41 liegt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive technische Analyse, während das Sentiment und die Analystenbewertungen eher neutral bzw. negativ ausfallen.

