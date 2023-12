Marathon Digital Holdings Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Marathon Digital-Aktie hat in den letzten Tagen eine starke Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 11,49 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 26,96 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +134,64 Prozent liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 12,67 USD im positiven Bereich, was zu einer Bewertung von +112,79 Prozent und ebenfalls zu einem "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Themen dominierten. Die Diskussion in den letzten Tagen war vor allem von negativen Themen über das Unternehmen Marathon Digital geprägt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Marathon Digital-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse.

Von den 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 2 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Die Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um -62,63 Prozent fallen könnte, was zu einer empfohlenen Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Marathon Digital von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.