Marathon Digital Holdings Aktie: Der Knaller!

Die Marathon Digital-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein starkes Signal mit einem aktuellen Kurs von 25,72 USD, was einer Entfernung von +90,8 Prozent vom GD200 (13,48 USD) entspricht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,1 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +27,96 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Marathon Digital-Aktie ist laut Analystenberichten positiv. Sowohl die Bewertungen auf sozialen Plattformen als auch die überwiegend positiven Kommentare in den letzten ein bis zwei Tagen deuten darauf hin, dass die Aktie eine positive Einschätzung erhält.

Die Analysten beurteilen die Marathon Digital-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es wurden keine Analystenupdates in den letzten Monat verzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,43 USD, was einem Abwärtspotential von -63,32 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Marathon Digital-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 22 in den letzten 7 Tagen. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 50,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.