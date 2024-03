Marathon Digital Holdings Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Marathon Digital-Aktie beträgt derzeit 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (Wert: 37,74), was darauf hindeutet, dass Marathon Digital auch längerfristig weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Marathon Digital.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Marathon Digital zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für Marathon Digital.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Marathon Digital insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose ergibt sich ein Abwärtspotential von -65,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Marathon Digital in Summe eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Analysteneinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Marathon Digital eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Marathon Digital auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.