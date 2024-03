Marathon Digital Holdings Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Anleger von Marathon Digital zeigten in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Haltung gegenüber dem Unternehmen, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmung war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. In den letzten zwölf Monaten erhielt Marathon Digital insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Marathon Digital gibt, ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -56,69 Prozent, was als "Schlecht"-Empfehlung interpretiert werden kann. Die technische Analyse zeigt, dass Marathon Digital mit einem aktuellen Kurs von 21,78 USD etwa +1,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +41,98 Prozent liegt. Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 38,63 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

