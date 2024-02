Marathon Digital Holdings Aktie: Jetzt aber!

Die Marathon Digital-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 27,02 USD um +30,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Bewertung ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +97,66 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Marathon Digital besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominieren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegt die positive Kommunikation, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Marathon Digital auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" für Marathon Digital vergeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, doch basierend auf dem aktuellen Kurs von 27,02 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -65,09 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 9,43 USD führt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt, wobei die langfristige Kommunikation im Netz positiv ausfällt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, wodurch Marathon Digital für diesen Faktor die Einschätzung "Gut" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Marathon Digital als "Gut"-Wert bewertet.