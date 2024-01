Marathon Digital Holdings Aktie: Ist das wirklich normal?

Für Marathon Digital liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9,43 USD, was einem Potenzial von -41,3 Prozent entspricht. Daher erhält die Marathon Digital-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marathon Digital-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. In den vergangenen Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, was sich auch in den letzten ein, zwei Tagen fortsetzte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Marathon Digital bei 12,66 USD liegt, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Allerdings liegt der Aktienkurs selbst bei 16,07 USD, was einen Abstand von +26,94 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,02 USD, was einer Differenz von -5,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.