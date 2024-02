Marathon Digital Holdings Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Marathon Digital liegt bei 24,14, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 70,22 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Marathon Digital derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 13,06 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (18,2 USD) um +39,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 18,72 USD, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Marathon Digital veröffentlicht, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Marathon Digital-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 1 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 9,43 USD angesetzt, was einer erwarteten Performance von -48,17 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet.