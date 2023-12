Marathon Digital Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Marathon Digital-Aktie hat in den vergangenen Wochen eine positive Stimmung unter den Anlegern erfahren. Dies spiegelt sich in der Verbesserung der Stimmungslage sowie in der unveränderten Diskussionsintensität wider. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 69,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen zeigt sich mit einer Distanz von +99,07 Prozent zum GD200 eine positive Entwicklung.

Die Bewertungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten zeigen ein gemischtes Bild, mit zwei positiven, zwei neutralen und einer negativen Einschätzung. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch auf einen möglichen Rückgang der Aktie um 57,11 Prozent hin, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Marathon Digital-Aktie einen Wert von 45,44 für den RSI7 und 31,05 für den RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als neutral eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Marathon Digital-Aktie eine insgesamt neutrale Bewertung, basierend auf der positiven Stimmungslage, der technischen Analyse und den Analystenbewertungen.