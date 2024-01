Marathon Digital Holdings Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Marathon Digital einmal als "Gut", zweimal als "Neutral" und einmal als "Schlecht" bewertet. Das institutionelle Rating für den Titel ist langfristig gesehen daher "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Marathon Digital. Der aktuelle Kurs von 17,85 USD wird von den Analysten auch betrachtet, die eine erwartete Entwicklung von -47,15 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 9,43 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In den sozialen Medien zeigen die Diskussionen rund um Marathon Digital ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marathon Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,89 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 17,85 USD liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Marathon Digital-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz wird die Aktie von Marathon Digital ebenfalls positiv bewertet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich aktiv, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Marathon Digital daher als "Gut"-Wert angesehen.